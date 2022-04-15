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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

    15 Апреля 2022, 17:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    16 апреля утром и днем на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке, севере области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области - гроза.

    Днем 16 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области - порывы 15-20 м/с.

    На юге Костанайской области - гроза. Ветер юго-западный, западный, на востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром 16 апреля на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный в центре области - 15-20 м/с.

    Днем 16 апреля на севере Павлодарской области - ветер южный, порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юго-западе, западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

    На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Погода
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