Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана 10 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью 10 апреля на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Днем в южной половине области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем в южной половине области 15-20 м/с.

На северо-западе в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в центре и на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области ожидаются порывы 18 м/с.

На западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер восточный, порывы 18 м/с.

В Нур-Султане днем 10 апреля ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, юго-западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, западе области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15 м/с.

Днем в Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В Кокшетау днем 10 апреля ожидается ветер восточный порывы 15 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер, восточный с переходом на южный, на севере, юго-западе области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер, восточный с переходом на южный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что 9 апреля атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, днем на юге – сильные дожди, ожидаются усиление ветра, пыльная буря, гроза, шквал.



