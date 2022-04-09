Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

    9 Апреля 2022, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана 10 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Ночью 10 апреля на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Днем в южной половине области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем в южной половине области 15-20 м/с.

    На северо-западе в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Днем в центре и на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области ожидаются порывы 18 м/с.

    На западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер восточный, порывы 18 м/с.

    В Нур-Султане днем 10 апреля ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, юго-западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, западе области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15 м/с.

    Днем в Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В Кокшетау днем 10 апреля ожидается ветер восточный порывы 15 м/с.

    Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер, восточный с переходом на южный, на севере, юго-западе области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер, восточный с переходом на южный, порывы 15-20 м/с.

    Ранее синоптики сообщали, что 9 апреля атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, днем на юге – сильные дожди, ожидаются усиление ветра, пыльная буря, гроза, шквал.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Актюбинская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Погода Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус