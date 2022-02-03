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    Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

    3 Февраля 2022, 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низовая метель, туман, порывистый ветер и другие штормовые явления ожидаются 4 февраля в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ожидается туман.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днём на востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром туман.

    Днем в Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, на западе области порывы 18 м/с.

    На севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный днем на севере и в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

    Ночью на востоке Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ночью ожидается туман.

    Ночью на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

    В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
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