Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

    19 Ноября 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Ночью и утром 20 ноября на севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На северо-западе Актюбинской области - низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на северо-западе и севере области - порывы15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер южный, на севере, северо-западе области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    На востоке Костанайской области ожидается низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный на востоке области 15-20 м/с

    На севере Кызылординской области сохраняется туман.

    На юго-западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

    На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере области - порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске