Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Ночью и утром 20 ноября на севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Актюбинской области - низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем на северо-западе и севере области - порывы15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер южный, на севере, северо-западе области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На востоке Костанайской области ожидается низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный на востоке области 15-20 м/с

На севере Кызылординской области сохраняется туман.

На юго-западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере области - порывы 15-20 м/с.