Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за метели и гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 14 ноября временами ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.

Ночью на большей части, днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 м/с. В Актобе 14 ноября ожидается низовая метель, гололед.

Днем 14 ноября в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 14 ноября на дорогах ожидается гололедица.

На севере, западе, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде 14 ноября ожидаются гололед, низовая метель. В Жезказгане ожидается гололед, низовая метель.

Ночью и утром 14 ноября в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на большей части области 15-20, в горных районах порывы 23 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем 14 ноября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью на юго-западе области 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гололед.

14 ноября на юго-западе Костанайской области ожидается гололед. На востоке области низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области на востоке, юго-востоке ожидается гололед.

Напомним, по прогнозам синоптиков 14 ноября северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, а на южной - в виде дождя. На большей части страны ожидаются усиление ветра, на севере - с низовой метелью, гололед, на юге – туман.