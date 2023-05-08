Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

    8 Мая 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    9 мая на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза.

    В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный в северной половине области порывы 17 м/с.

    Днем на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза. Днем на востоке, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

    На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер северо-восточный порывы 18 м/с.

    На западе, северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, северо-востоке области 15-20 м/с.

    На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 11 мая
    Сильные дожди и похолодание ожидаются в Казахстане 11-13 мая
    Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах Казахстана
    Дожди ожидаются на западе и севере Казахстана 10 мая
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров