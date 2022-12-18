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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

    18 Декабря 2022, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Низовая метель, туман и гололед ожидаются 19 декабря в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области - гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

    Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.

    На западе Атырауской области ожидается туман, гололед.

    19 декабря ночью на северо-западе, днем на севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере области порывы 15 м/с. В Актобе днем ожидается гололед.

    Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

    На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель. Днем на западе, севере области - гололед. Ветер юго-западный, 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Костанае утром и днем 19 декабря ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

    На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, днем - гололед. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 19 декабря ожидается низовая метель, днем - гололед.
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