Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

18 октября ночью на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Сутки 18, днем 19 октября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью 18-20 октября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 18-20 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью 18-20 октября в горных районах ожидается 2 градуса мороза.

18 октября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с.



