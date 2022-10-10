Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный порывы 15 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В городе Атырау ночью ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 25 м/с.

Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный ночью в центре области 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В городе Кызылордеднеможидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. На севере, юге, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, в горных районах порывы 23 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. В городе Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.