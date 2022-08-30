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    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

    30 Августа 2022 16:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду 31 августа в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, западе, севере Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Таразе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В городе Уральске днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

    На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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