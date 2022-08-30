Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
30 Августа 2022 16:54

Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду 31 августа в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, западе, севере Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Таразе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В городе Уральске днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия будут в 9 городах РК
Дожди ожидаются 23 сентября на западе и юго-востоке Казахстана
Мобильные группы Минтруда проводят разъяснение норм проекта Соцкодекса в регионах РК
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия будут в 9 городах РК
Дожди ожидаются 23 сентября на западе и юго-востоке Казахстана
Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау
Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
Аэропорт Актау заподозрили в завышении цен на топливо
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив