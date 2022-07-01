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    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

    1 Июля 2022, 19:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На западе, юге, в центре Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В городе Атырау ожидается гроза, ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

    Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

    Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем в северной половине, центральной части области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

    Днем на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, юге области 15 м/с. Днем на западе, северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, на северо-западе, юге области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается гроза.

    В центре, на юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Погода Абайская область
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