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Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
17 Марта 2022, 16:45
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на юго-востоке области 15-20 м/с.

Ночьюна востоке Актюбинской области ожидается низовая метель, на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный, на востоке области порывы 16 м/с.

В Алматинской области вгорах Илейский Алатау, Жетысусский Алатау временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Киргизский Алатау: местами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20, временами 23 м/с. Таласский Алатау: временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Тарбагатай: ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

В центре, на востоке Карагандинскойобласти ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ожидается низовая метель. В городе Жезказгане ожидается низовая метель.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, ночью на юге области гололед. Сохраняется ветер северо-западный в центре области 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается туман.

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