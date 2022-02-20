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Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

20 Февраля 2022 21:00
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Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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21 февраля днем на северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ветер юго-западный порывы 15 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. В Актобе ночью ожидается гололед.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидается туман.

Ночью и утром 21-23 февраля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем 21, сутки 22-23 февраля ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ночью 21-23 февраля ожидается туман.

21 февраля ночью на севере, юго-востоке, днем востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 18 м/с.

На севере, западе Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается туман.

Днем 21 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе области, днем на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

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