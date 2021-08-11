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Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

11 Августа 2021 22:30
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Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 12 – сутки 13 августа в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град, туман. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью 12 августа ожидается гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Днем 12 августа в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 12 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 37 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 12 августа в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 18-23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, туман. Ветер северный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром 12 августа ожидается туман.

12 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, утром и днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 18 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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#Казгидромет   #Погода  
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