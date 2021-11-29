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    Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

    29 Ноября 2021, 18:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Пыльная буря в Мангистау, гололед в ЗКО и туман в Кызылординской области ожидаются 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем 30 ноября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 м/с.

    г. Актау: днем 30 ноября ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

    30 ноября на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололёд. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере области порывы 15-20 м/с.

    г. Уральск: днем 30 ноября ожидается гололёд. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 18 м/с.

    30 ноября- 2 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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