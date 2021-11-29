Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Пыльная буря в Мангистау, гололед в ЗКО и туман в Кызылординской области ожидаются 30 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Днем 30 ноября на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области 15-20 м/с.
г. Актау: днем 30 ноября ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.
30 ноября на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололёд. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере области порывы 15-20 м/с.
г. Уральск: днем 30 ноября ожидается гололёд. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 18 м/с.
30 ноября- 2 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.
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