Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 9 марта в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, в Северо-Казахстанской области 9 марта местами ожидается низовая метель. Днем местами гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 9 марта ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области 9 марта местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23 м/с. В городе Костанай ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде 9 марта сохранится пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.