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Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

4 Марта 2020 22:30
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Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет объявил штормовые предупреждения на 5 марта в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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В Акмолинской области 5 марта местами сохраняется туман. Утром и днем местами ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Погода,
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