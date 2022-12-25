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      Жамбылская область

    Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

    25 Декабря 2022, 18:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В трех областях Казахстана синоптики объявили штормовую погоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На юге и в горных районах Жамбылскойобласти ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, сутки 25, ночью 26 декабря порывы 25 м/с. В городе Таразедекабря временами ожидаются туман.

    Ночью в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ночью ожидается ветер восточный порывы 15 м/с.

    На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере области, в горных районах порывы 15-20 м/с.
    Жамбылская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Погода
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