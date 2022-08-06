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    • Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

    6 Августа 2022 22:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    7 августа на севере Акмолинской области днем ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем временами ожидается сильный дождь, гроза, град.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Павлодарской области днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.
    #Акмолинская область #Кызылординская область #Павлодарская область #Казгидромет #Погода #Погода Кокшетау #Погода Кызылорды #Погода Павлодара
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