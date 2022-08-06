6 Августа 2022 22:12

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

7 августа на севере Акмолинской области днем ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем временами ожидается сильный дождь, гроза, град.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.