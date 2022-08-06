Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
6 Августа 2022 22:12

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

7 августа на севере Акмолинской области днем ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем временами ожидается сильный дождь, гроза, град.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы и Петропавловске
Дожди и грозы ожидаются 6 августа на юге и востоке Казахстана
Штормовая погода ожидается в трех областях Казахстана
Читайте также
Прогнозируется от 6 до 10 ураганов в Атлантике в этом году
Совещание по развитию Бурабайского района прошло в Кокшетау
Первый центр раннего вмешательства открылся в Год детей в Акмолинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы и Петропавловске
Дожди и грозы ожидаются 6 августа на юге и востоке Казахстана
Штормовая погода ожидается в трех областях Казахстана
Телефонные мошенники обманули акмолинку на 5,2 млн тенге
Организаторов ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур осудили в Кокшетау
Популярное
1 Жители столицы потребовали через суд вернуть калым за невесту
2 Цифровую карту семьи запустят в пилотном режиме в Казахстане с 1 сентября
3 Проекты договоров по формированию общих энергетических рынков обсуждают страны ЕАЭС
4 Сбившего насмерть ребенка водителя в Костанае осудили на два года
5 Соревнования среди пациентов с пересаженными органами пройдут в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив