Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью и утром 9 марта на юге Кызылординской области ожидается туман.

Днем на севере, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, юго-западе ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман, днем гололед.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Напомним, в предстоящие дни, на северную половину территории Казахстана, будет влиять очередной антициклон, который сохранит погоду преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха.