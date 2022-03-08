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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Марта 2022, 17:52
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью и утром 9 марта на юге Кызылординской области ожидается туман.

Днем на севере, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, юго-западе ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман, днем гололед.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Напомним, в предстоящие дни, на северную половину территории Казахстана, будет влиять очередной антициклон, который сохранит погоду преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха.


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