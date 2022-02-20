Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана 20 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидается туман.

На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на северо-западе, севере области днем порывы 15-20 м/с. В Уральске утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днём порывы 18 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.