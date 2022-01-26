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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

26 Января 2022 17:54
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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено 27 января в Туркестанской, Актюбинской и Жамбылской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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27 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. В Шымкенте 27 января ночью и утром сохраняется туман. В Туркестане 27 января ночью и утром сохраняется туман.

27 января на востоке Актюбинской области ожидается туман.

27-29 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе 27–29 января ожидается туман.


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#Актюбинская область   #Жамбылская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Погода  
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