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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
31 Декабря 2021 16:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В городе Атырау ожидаются туман, гололед.
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. В городе Уральске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.
На большей части Мангистауской области ожидается туман. Днем на северо-западе области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.
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