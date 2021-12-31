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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

31 Декабря 2021 16:29
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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В городе Атырау ожидаются туман, гололед.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. В городе Уральске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

На большей части Мангистауской области ожидается туман. Днем на северо-западе области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.

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#Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #Казгидромет   #Мангистауская область   #Погода  
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