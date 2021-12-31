Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В городе Атырау ожидаются туман, гололед.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. В городе Уральске ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

На большей части Мангистауской области ожидается туман. Днем на северо-западе области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.