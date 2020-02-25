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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

25 Февраля 2020 16:00
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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Кокшетау 26 февраля ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

26 февраля в Костанайской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае 26 февраля ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Днем 26 февраля в Туркестанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте в конце дня 26 февраля ожидаются сильный дождь, днем ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с.

В Туркестане во второй половине дня 26 февраля ожидаются сильный дождь, днем ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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