Штормовое предупреждение объявлено в столице и 16 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильные осадки, метель, гололед и шквальный ветер ожидаются 15 ноября в столице и 16 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 ноября в Алматинской области днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, на западе, севере области, в горных районах временами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Конаеве - ветер юго-западный, временами 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

15-16 ноября на севере, в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере и востоке области 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с.

15 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. Ветер западный 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде 15 ноября ожидается ветер западный, 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске15 ноября ожидаются низовая метель, гололед.

На юге, востоке Актюбинской областиожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Актобе 15 ноября ожидается ветер, северо-западный, порывы 15 м/с.

На большей частиСеверо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юго-востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юго-востоке области 15-20 м/с, днем на юго-востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске 15 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Астане 15 ноября ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 17-22 м/с.

Ночью 15 ноября на севере, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, на большей части области 15-20 м/с. В Атырау 15 ноября ожидается ветер северо-западный, 15-20 м/с.

На большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре 15 ноября ожидается гололед, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На большей частиАкмолинской областиожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау 15 ноября ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, севере, северо-востоке области 17-22 м/с. В Актау15 ноября ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Абайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее 15 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области 15-20, порывы 23-28 м/с. ВУсть-Каменогорске 15 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки, на востоке области сильные (преимущественно снег). На большей части гололед, метель. На востоке области - туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, на юге области временами порывы 23-28 м/с. В Костанае15 ноября ожидаются гололед, метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области - гололед. Ветер западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, в горных районах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте 15 ноября утром и днем ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Караганде15 ноября ночью и утром ожидается сильный снег. Временами гололед, низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер западный временами, порывы 18-23 м/с.

На большей части Улытауской области ожидаются гололед, низовая метель, на дорогах - снежный накат. Ветер западный, на большей части области порывы 17-22, на северо-востоке области временами 28 м/с. В Жезказгане 15 ноября временами ожидается гололед. Ветер западный, временами порывы 17-22 м/с.



