Штормовое предупреждение объявлено в столице и 13 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, сильные осадки, гололед и низовая метель ожидаются в столице и 13 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

3 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере, востоке области, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

В Астане 3 ноября ночью ожидается гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

В горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, ночью на севере и в центре области - ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 м/с В Актау днем 3 ноября ожидается временами сильный дождь, ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

3 ноября ночью на западе, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге, северо-западе области ожидается туман. Ветер южный, ночью на востоке, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Утром на востоке и юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем в северной и восточной половинах порывы 17-22 м/с.

3 ноября ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, западе области, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске 3 ноября ночью и утром ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 3 ноября в северной половине Улытауской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, на севере, востоке и в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Жезказгане ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 3 ноября в центре, на юге и в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

Днем 3 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, юге, днем на большей части области - гололед. На севере, востоке области - туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

3 ноября ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 м/с.

3 ноября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 3 ноября ночью ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с.



