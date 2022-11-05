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    Штормовое предупреждение объявлено в столице и 10 областях Казахстана

    5 Ноября 2022, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, снег, дождь, и сильный ветер ожидаются в столице и 10 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    6 ноября ночью на юго-западе, днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, юге, западе области 15-20 м/с. В Актау днем 6 ноября ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

    6 ноября ночью и утром на севере Актюбинской области, н очью на востоке Карагандинской области ожидается туман.

    На севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

    На севере Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 6 ноября ночью и утром ожидаются поземок, на дорогах - гололедица. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

    В Астане ожидается ветер юго-западный, западный, временами порывы 15 м/с.

    Ночью 6 ноября на севере, юге и в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер 15-20, порывы 23-28 м/с.

    6 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

    На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске 6 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.

    На севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер западный, ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау 6 ноября ночью и утром ожидается туман.
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