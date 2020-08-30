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Штормовое предупреждение объявлено в СКО
30 Августа 2020 22:48
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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По информации синоптиков, 31 августа в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.
В Петропавловске 31 августа ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
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