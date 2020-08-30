Штормовое предупреждение объявлено в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 31 августа в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 31 августа ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.