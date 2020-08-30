+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в СКО

30 Августа 2020 22:48
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Гроза ожидается в Шымкенте и Туркестанской области
Шторм ожидается в Кызылординской области Гроза, шквал, жара: шторм ожидается в семи регионах РК Какой будет погода в Казахстане 29 августа

По информации синоптиков, 31 августа в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 31 августа ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив