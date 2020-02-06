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Штормовое предупреждение объявлено в СКО

6 Февраля 2020 15:15
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Штормовое предупреждение объявлено в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 7 февраля в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

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Днем 7 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, местами сильные (преимущественно снег). Также в течение суток 7 февраля местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с, - сообщает ведомство.

По прогнозам синоптиков, вероятность шторма 90-95 %.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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