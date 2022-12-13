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    Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

    13 Декабря 2022, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на севере, востоке, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный на юге области порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза.

    В центреА ктюбинскойобластиожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 16 м/с.

    Ночью на большей части, днем на севере, востоке, югеВосточно-Казахстанскойобласти ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза.

    На западе, в центре Мангистауской области ожидается гололед. В городе Актау ночью ожидается гололед.

    На юге,западе,в горных и предгорных районахТуркестанскойобласти ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

    В городеТуркестане ночью и утром ожидается туман.

    В городеШымкенте ночью и утром ожидается туман.
    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Шымкент Погода Абайская область
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