Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на севере, востоке, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный на юге области порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза.

В центреА ктюбинскойобластиожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 16 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке, югеВосточно-Казахстанскойобласти ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается гололед. В городе Актау ночью ожидается гололед.

На юге,западе,в горных и предгорных районахТуркестанскойобласти ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

В городеТуркестане ночью и утром ожидается туман.

В городеШымкенте ночью и утром ожидается туман.



