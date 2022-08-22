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    Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

    22 Августа 2022, 17:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются 23 августа в шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    23 августа ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске 23 августа ночью и утром ожидается туман.

    На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 23 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

    В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    23 августа днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный, порывы 15 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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