Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди и шквалистый ветер ожидается 4 августа в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4 августа на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, днем на севере области 15-20 м/с. На большей части области, как и в городе Кызылорде, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре и на юге Улытауской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Жезказгане утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15 м/с.

В центре, на юге и востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 18-23 м/с. В Караганде 4 августа временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 18 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза.



