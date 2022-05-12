12 Мая 2022 16:29

Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют в данных областях грозу и сильный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

13 мая днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На востоке и юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и днем на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем 13 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы18 м/с.

Днем на юге,в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с.

В Атырауской области днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области порывы 15-20, на западе области 23 м/с. В Атырау днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики прогнозировали неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха в мае.