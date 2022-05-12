Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
12 Мая 2022 16:29

Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют в данных областях грозу и сильный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

13 мая днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На востоке и юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и днем на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем 13 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы18 м/с.

Днем на юге,в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с.

В Атырауской области днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области порывы 15-20, на западе области 23 м/с. В Атырау днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики прогнозировали неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха в мае.

Читайте также
Поправки в Конституцию примут при положительном голосовании жителей 11 регионов
Множество бутылок с неизвестной жидкостью обнаружили в пригороде Актау
Землетрясение зафиксировали в Алматинской области
Проблему подтоплений решают в Алматы
Более 1 тыс. квартир выдали с нарушениями в Талдыкоргане за пять лет
Причину замора рыбы в водоемах установили в СКО
Неизвестное заболевание выявили у скота в Акмолинской области
Около 4 тонн меди украли у золотодобывающей компании в  Жамбылской области
Популярное
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи
Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае
Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области
Число прошедших ЭКО увеличилось втрое в Карагандинской области
Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае
Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня
Архив