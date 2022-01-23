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Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

23 Января 2022 20:43
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Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана 24 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В г. Уральск: 24 января ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе и в центре области 15-20 м/с. В г.Актау: 24 января ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В г. Кызылорда: 24 января временами ожидается туман.

Ночью 24 января на западе, юге Карагандинской области ожидается туман.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В г. Петропавловск: 24 января ожидается туман.

24-26 января на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 25-26 января ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. 24 января на юго-востоке области и в горных районах ожидается гололед. В г. Тараз: 24–26 января ожидается туман.


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