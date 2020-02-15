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Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

15 Февраля 2020 20:00
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Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской области днем 16 февраля на большей части ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане 16 февраля временами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Кокшетау 16 февраля днем ожидается гололед.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области 16 февраля ожидаются снег, местами туман, гололед.

В Петропавловске днем 16 февраля ожидается снег, гололед.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Алматинской области 16 февраля ожидаются днем на большей части осадки (преимущественно снег). Местами туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 17-22 м/с, ночью в районе Жаланашколя - до 30 м/с.

Вероятность шторма 95-100 %.

В Туркестанской области ночью и утром 16 февраля местами ожидаются туман, гололед, ветер западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области 16 февраля местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.






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Ключевые слова: Погода,
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