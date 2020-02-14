Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской области 15 февраля ожидаются местами туман, низовая метель. Днем местами гололед, ветер южный, местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %
В горах Туркестанской области утром и днем 15 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
В Шымкенте 15 февраля ожидаются временами туман, утром и днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.
В Туркестане 15 февраля ожидаются временами туман, утром и днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %
В Кызылординской области 15-17 февраля местами ожидаются туман, гололед. Днем 15 , сутки 16-17 февраля ветер северо-западный, западный с переходом на юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с.
Вероятность шторма 95-100 %
В Костанайской области 15 февраля местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер южный днем местами 18 м/с.
Вероятность шторма 90-95%
В Мангистауской области местами ожидаются туман, ночью гололед.
Вероятность шторма 90-95%.
- Несколько автомобилей вызволили из снежного плена в Костанайской области
- Осадки и похолодание – прогноз погоды в Казахстане на 15 – 17 февраля
- Из-за непогоды возобновлена работа оперативных штабов в четырех регионах страны
- Отменены занятия для учащихся начальных классов в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях
- 11 участков автотрасс в пяти областях закрыто из-за непогоды
- Какая погода ждет казахстанцев 14 февраля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана