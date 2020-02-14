Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено из-за непогоды в шести регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области 15 февраля ожидаются местами туман, низовая метель. Днем местами гололед, ветер южный, местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %

В горах Туркестанской области утром и днем 15 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте 15 февраля ожидаются временами туман, утром и днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Туркестане 15 февраля ожидаются временами туман, утром и днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %

В Кызылординской области 15-17 февраля местами ожидаются туман, гололед. Днем 15 , сутки 16-17 февраля ветер северо-западный, западный с переходом на юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 95-100 %

В Костанайской области 15 февраля местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер южный днем местами 18 м/с.

Вероятность шторма 90-95%

В Мангистауской области местами ожидаются туман, ночью гололед.

Вероятность шторма 90-95%.