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    Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

    11 Декабря 2022, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    12 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель.

    12-13 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области, в горных районах 15-20, сутки 12, ночью 13 декабря порывы 25 м/с. В Таразе 12-13 декабря временами ожидается туман.

    12 декабря утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.

    12 декабря днем на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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