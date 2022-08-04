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    • Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

    4 Августа 2022 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    5 августа на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем в центре, на востоке области порывы 16 м/с.

    Днем 5 августа на востоке Атырауской области сохраняется сильная жара 37 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 5 августа днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

    На юге, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 5 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На юге Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.


    #Казгидромет #Погода
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