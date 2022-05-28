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    Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

    28 Мая 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики объявили штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Сильные дожди, грозы, град ожидаются 29 мая на юге Алматинской области, в горах и предгорьях. Ветер северо-западный, 17-22 м/с, порывы 24-29 м/с на юге, востоке и горных районах области. В городе Талдыкоргане ожидается гроза.

    На юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Днем ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью на востоке, днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный западный ночью на севере, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Костанае днем ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Жамбылская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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