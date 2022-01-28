Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 29 января на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). В центре и на востоке области - гололед, метель, на севере области - туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, в центре и на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде 29 января ожидается гололед, метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью 29 января на западе, севере Мангистауской области ожидается гололед. На востоке области ожидается туман. В Актау 29 января ночью ожидается гололед.

29 января на юге, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 29 января ожидаются низовая метель, гололед.

Ночью и утром 29 января в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области и в горных, предгорных районах - туман, днем - гололед. Ветер юго-западный на западе, юге области и предгорных районах 17-22 м/с, в горных районах и на севере области 25 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более. В Шымкенте ночью и утром 29 января ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с. В Туркестане 29 января ожидается ветер юго-западный, порывы 17-22 м/с.

29 января на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, утром и днем 30 м/с и более.



