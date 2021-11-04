Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

5-6 ноября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью 5 ноября на юго-востоке области, днем 5, сутки 6 ноября на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске днем 5, сутки 6 ноября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

5 ноября в Западно-Казахстанской области - ветер юго-восточный, южный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

5 ноября в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, в центре и на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде 5 ноября сохраняется ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

5-6 ноября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, 5 ноября в горных районах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте 5 ноября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане 5 ноября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 5 ноября на севере Акмолинской области ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с. В Кокшетау днем 5 ноября - ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с.

5 ноября на юге-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юге-западе, северо-востоке области, порывы 15-20 м/с.