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    Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах РК

    26 Апреля 2022, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах Казахстана ожидается штормовая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе и в центре области 15-20 м/с. В городе Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем 15-20 м/с с пыльной бурей. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

    Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

    В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Шымкент Погода
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