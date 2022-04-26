Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Апреля 2022, 17:49
Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах Казахстана ожидается штормовая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе и в центре области 15-20 м/с. В городе Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем 15-20 м/с с пыльной бурей. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.


Атырауская область   Западно-Казахстанская область   Кызылординская область   Северо-Казахстанская область   Туркестанская область   Казгидромет   Мангистауская область   Регионы   Шымкент   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes