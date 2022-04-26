Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах Казахстана ожидается штормовая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе и в центре области 15-20 м/с. В городе Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер южный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем 15-20 м/с с пыльной бурей. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.