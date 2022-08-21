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    Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

    21 Августа 2022, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

    Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается восточный, северо-восточный ветер порывы 15-20 м/с.

    На северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. В городе Костанае ночью и утром ожидается туман.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с.

    На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Шымкент Погода
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