Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается восточный, северо-восточный ветер порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. В городе Костанае ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.



