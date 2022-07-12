Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара и грозы ожидаются 13 июля в семи регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 13 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля на юге и в горных районах Алматинской области ожидается временами гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве и Алматы 13 июля днем ожидается гроза.

Днем 13 июля на большей части в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов, на юге области - очень сильная жара 42 градуса. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

Днем 13 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. На севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере области, в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июля назападе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается сильная жара 35-39 градусов, на юге области - очень сильная жара 42 градуса. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 38 градусов.

13 июля днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем 13 июля на юге Костанайской области сохраняется сильная жара до 36 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



